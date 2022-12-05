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Путин сел за руль «Мерседеса» и проехал по Крымскому мосту

Источник:
ТАСС
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Фото: © most.life

Президент РФ Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, проехав по нему за рулем автомобиля.

Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ, а также пообщался со строителями, которые в настоящее время устраняют повреждения.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись топливные цистерны проезжавшего поезда.

Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив. Спустя некоторое время после ЧП движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме.

Путин назвал инцидент терактом. ФСБ заявила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....

Snikolas

Всё правильно, а то видите ли захотели по дешевке Российскую нефть, нати вукусите западенцы.