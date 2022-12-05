Путин сел за руль «Мерседеса» и проехал по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, проехав по нему за рулем автомобиля.

Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ, а также пообщался со строителями, которые в настоящее время устраняют повреждения.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, в результате обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись топливные цистерны проезжавшего поезда.

Для разгрузки транспортных потоков была запущена паромная переправа через Керченский пролив. Спустя некоторое время после ЧП движение по автомобильной части было возобновлено в реверсивном режиме.

Путин назвал инцидент терактом. ФСБ заявила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.