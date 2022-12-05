Tele2 начал выкупать подержанную технику

Сотовый оператор Tele2 запустил в своей розничной сети выкуп подержанных смартфонов и планшетов у клиентов, об этом сообщает пресс-служба компании.

«Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить за них денежные средства на банковскую карту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис работает во всех российских регионах, где оператор присутствует, за исключением Калининграда. Сумма, которую получит клиент взамен устройства, напрямую зависит от состояния устройства.

Клиенты имеют возможность сдать смартфоны и планшеты на базе ОС Android (от версии 4.4.4 и выше) и iOS со сроком службы не более 5 лет.