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Tele2 начал выкупать подержанную технику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотовый оператор Tele2 запустил в своей розничной сети выкуп подержанных смартфонов и планшетов у клиентов, об этом сообщает пресс-служба компании.

«Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить за них денежные средства на банковскую карту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис работает во всех российских регионах, где оператор присутствует, за исключением Калининграда. Сумма, которую получит клиент взамен устройства, напрямую зависит от состояния устройства.

Клиенты имеют возможность сдать смартфоны и планшеты на базе ОС Android (от версии 4.4.4 и выше) и iOS со сроком службы не более 5 лет.

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Топ комментариев

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....

Snikolas

Всё правильно, а то видите ли захотели по дешевке Российскую нефть, нати вукусите западенцы.