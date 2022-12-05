Путин полностью запретил пропаганду ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Ранее была запрещена пропаганда ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Теперь это распространяется на лиц любого возраста.

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних.

В частности, планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в Сети.