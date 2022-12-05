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Путин полностью запретил пропаганду ЛГБТ

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Ранее была запрещена пропаганда ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Теперь это распространяется на лиц любого возраста.

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних.

В частности, планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в Сети.

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Топ комментариев

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

mosquito__2010

Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....

Snikolas

Всё правильно, а то видите ли захотели по дешевке Российскую нефть, нати вукусите западенцы.