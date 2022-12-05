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Громкая музыка помогла вылечить опухоли мозга

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © Sibnet.ru

Громкая музыка улучшает доставку лекарств к опухолям мозга, выяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета.

Центральную нервную систему от кровеносной системы отделяет гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Он защищает мозг от вредных веществ, но при этом не позволяет проникать внутрь и лекарственным препаратам, что усложняет лечение патологий мозга, пишет «Газета.Ru».

Исследователи обнаружили, что громкая музыка способствует открытию защитного барьера в нормальных сосудах головного мозга. Так, воздействие рок-музыки громкостью 100 децибел в течение двух часов увеличивало проницаемость ГЭБ у крыс на 30–40 минут.

При этом прослушивание музыки не сопровождалось повреждением тканей мозга и нарушением его функций, органы слуха не повреждались, а барьер со временем полностью восстанавливался. У глухих животных гематоэнцефалический барьер не открывался.

Открытие гематоэнцефалического барьера приводит к лучшему распределению лекарственного препарата, что увеличивало выживаемость крыс с опухолями мозга. Звуковая волна раздражает белки барьера, и они «прячутся» внутрь сосудов, в этот момент лекарство попадает в мозг.

В перспективе ученые намерены изучить влияния музыки на гематоэнцефалический барьер при доставке препаратов для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

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