Российскую операционную систему защитили от санкций

Группа российских энтузиастов представила российскую операционную систему Green Linux, которая защищена от санкций. Скачать ОС можно бесплатно на сайте проекта.

Система представляет собой отечественный дистрибутив на базе Linux Mint, собранный с учетом потребностей российских пользователей, а также полностью «отвязанный» от внешней инфраструктуры.

«Мы приняли решение выпустить сборку Linux Mint, которая будет гарантировано работать при любых возможных санкциях. И у вас останется доступ к любым ресурсам, в том числе тем, которые используют сертификат от Минцифры», — говорится на сайте разработчиков.

Отмечается, что в настоящее время для обычных операционных систем существует возможность отзыва последнего доступного коммерческого SSL сертификата от GlobalSign, что приведет к невозможности пользоваться онлайн банками и любыми другими сайтами с данными сертификатами.

Green Linux поддерживает сертификаты от Минцифры, поэтому с этой операционной системой будет доступ ко всем отечественным ресурсам. Также в сборке встроено отечественное программное обеспечение — в частности, браузер от «Яндекса».