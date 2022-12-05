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Геймеры затроллили антироссийское Steam‑сообщество

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Steam
Фото: © Steam

Проукраинский куратор Steam «Обережно, русняві ігри» создал свою страницу для предостережения от покупки игр от разработчиков из РФ. Однако на него начали подписываться российские игроки и благодарить за подборку.

«Здесь собраны игры от российских студий, издательств и союзов, где основу составляют россияне, которые кто-то мог бы случайно купить (или уже купил), не зная о происхождении этих товаров», — говорится в описании страницы Steam.

Все игры, отмеченные куратором, получают отметку «Это российская игра. Покупая ее (или добавляя в список желаемого) вы поддерживаете врагов нашей страны». Но ожидаемого эффекта отказа от игр это не произвело — на страницу стали массово подписываться российские геймеры и благодарить за создание такой большой и полезной подборки.

Российские пользователи благодарят за создание большой подборки «годных игр», рекомендуют страницу друзьям, ведь после подписки на куратора его отметка будет видна в магазине Steam и становится ясно, чьи игры стоит купить, чтобы поддержать отечественный геймдев. 

Преимущественно комментаторы пишут без политического окраса, но их сообщения регулярно удаляются. Администрация Steam не предприняла никаких действий по отношению к сообществу, отбирающему игры по национальному окрасу.

В чате сообщества удалять сообщения у куратора не получается, но там он ведет агрессивную политику, обращаясь к русскоязычным подписчикам нецензурно и угрожая расправой. 

Куратор Steam — пользователь, помогающий геймерам найти игры по каким-либо признакам. Чаще они делятся по темам и жанрам, предоставляя краткие полезные комментарии и отзывы.

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