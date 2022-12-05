Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации

Телеграм-каналы сообщили об ударе украинского беспилотника по аэродрому дальней авиации в Энгельсе.

Утром в понедельник, 5 декабря очевидцы в Саратове и расположенном на противоположном берегу Волги городе Энгельс сообщили о звуке взрыва и вспышки. Их сообщения цитировали телеканал «Саратов 24» и «Саринформ».

По информации телеграм-канала «Выпускайте Кракена», в результате взрыва повреждены два самолета. В местных соцсетях опубликовано видео взрыва в районе летного городка.

ЧП прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет», — сообщил глава региона.

По его словам, «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. «Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — сказал Бусаргин.