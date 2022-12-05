НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации

Источник:
Sibnet.ru
1739 22
Фото: Dmitriy Pichugin - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Телеграм-каналы сообщили об ударе украинского беспилотника по аэродрому дальней авиации в Энгельсе.

Утром в понедельник, 5 декабря очевидцы в Саратове и расположенном на противоположном берегу Волги городе Энгельс сообщили о звуке взрыва и вспышки. Их сообщения цитировали телеканал «Саратов 24» и «Саринформ».

По информации телеграм-канала «Выпускайте Кракена», в результате взрыва повреждены два самолета. В местных соцсетях опубликовано видео взрыва в районе летного городка.

ЧП прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет», — сообщил глава региона.

По его словам, «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. «Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — сказал Бусаргин.

Еще по теме
Российским военным передали новейшие истребители Су-35С
ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками
Зимний перелом СВО: холода поставят Украину на колени?
Суд впервые отменил решение о мобилизации верующего
смотреть все
Оборона #Армия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог предсказал перенос столицы России
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (22)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
22
Россия отвергла потолок цен на нефть