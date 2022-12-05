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«Черное небо» задержалось в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Режим «черного неба» из-за накопления вредных примесей в воздухе сохранится в Новосибирске до четверга, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Новосибирске 25 ноября. Морозная, безветренная погода, которая способствует накоплению вредных примесей задержалась в городе.

Поэтому НМУ сохранится до вечера четверга, 8 декабря. Все это время в воздухе будут содержаться вредные примеси.

Источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий.   Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

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pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...