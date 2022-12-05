«Черное небо» задержалось в Новосибирске

Режим «черного неба» из-за накопления вредных примесей в воздухе сохранится в Новосибирске до четверга, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Новосибирске 25 ноября. Морозная, безветренная погода, которая способствует накоплению вредных примесей задержалась в городе.

Поэтому НМУ сохранится до вечера четверга, 8 декабря. Все это время в воздухе будут содержаться вредные примеси.

Источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.