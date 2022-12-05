«Черное небо» задержалось в Новосибирске

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Режим «черного неба» из-за накопления вредных примесей в
воздухе сохранится в Новосибирске до четверга, сообщается на сайте Западно-Сибирского
УГМС.
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в
Новосибирске 25 ноября. Морозная, безветренная погода, которая способствует
накоплению вредных примесей задержалась в городе.
Поэтому НМУ сохранится до вечера четверга, 8 декабря. Все это
время в воздухе будут содержаться вредные примеси.
Источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.