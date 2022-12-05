Григорий Лепс устроил драку у бара в Питере. ВИДЕО

Певец Григорий Лепс после неудачного концерта в Санкт-Петербурге пошел в бар, но отдых артиста завершился дракой с одним из гостей заведения.

Лепс зашел в один из баров с охранником, а двое остались на улице. В заведении он заказал выпить и разругался с посетителем. Мужчины вышли на улицу и устроили потасовку. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

По информации «Фонтанки», есть две версии события. В первой Лепс просто выпивал, а уже нетрезвый посетитель «докопался» до артиста, из-за этого и началась драка.

Вторая версия — Лепс предложил гостю заведения сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, показав пачку пятитысячных купюр. Мужчина признался, что не готов ставить такую сумму, поскольку у таких денег у него попросту нет. И тут уже Лепс начал замахиваться на петербуржца, и драка переместилась на улицу.

После инцидента СМИ сообщили, что на Григория Лепса написали заявления в полицию. Мужчина, участвовавший в драке, утверждает, что певец сломал ему нос.