Врач объяснил опасность кофе с похмелья

Распространенный миф о пользе кофе с похмелья — опасен, так как этот напиток может сильно навредить человеку после обильных возлияний, сообщил врач психиатр, нарколог Алексей Казанцев.

«Кофе не рекомендую. Потому что в постинтоксикационном периоде может быть повышение давления даже у гипотоников, учащение сердцебиения, головная боль», — сказал медик в эфире «Пятого канала».

То есть напиток, призванный тонизировать, с похмелья может стать причиной аритмии и тяжелых состояний, связанных с повышенным артериальным давлением.

Также врач не рекомендует пить молоко, с возрастом его усваивают не все. И ни в коем случае не принимать спиртное.

«Если вы очнулись после массивных возлияний, после очень хорошей вечеринки и не очень хорошо себя чувствуете, ни в коем случает не опохмеляйтесь, не принимайте алкогольные напитки», — предостерег нарколог.

Также нельзя пить рассол от маринованных огурцов, так как он содержит уксус, а уксусной кислоты с похмелья и так достаточно в организме.

Что такое похмелье

Человек, перебравший накануне, чаще всего чувствует головную боль, слабость, головокружение, тошноту. Это признаки отравление этанолом.

Для человека алкоголь — яд. Организм старается нейтрализовать его, расщепляя на безвредные компоненты. Алкоголь-дегидрогеназа расщепляет молекулу спирта на несколько частей, в том числе на ацетальдегид.

Если алкоголя выпивается много, то истощаются запасы ферментов, которые ответственны за то, чтобы превратить этот ацетальдегид в уксусную кислоту. Поэтому если человек выпил немного, то интоксикация минимальна. А обильные возлияния приводят к отравлению ацетальдегидом.