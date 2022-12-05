Лосей на дорогах губит тяга к песко‑соляной смеси

Лоси выходят на дороги Новосибирской области из-за песко-соляной смеси, и становятся жертвами ДТП, сообщает правительство региона.

Увеличилось количество ДТП с участием лосей и косуль. С начала 2022 года зафиксировано 87 случаев, 14 из них произошли на территориях заказников регионального значения.

#Природа Зимние тяготы самого большого лесного зверя

«Песко-соляная смесь на дорогах все же привлекает животных. Так как снега в этом году мало и дороги еще не огорожены снежными "горами" после расчистки, смесь также разлетается вдоль обочины и создается угроза возникновения ДТП, особенно на дорожных участках посреди заказников», – сказал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Чаще всего при ДТП с участием диких животных и автомобилей, застрахованных в соответствии с Федеральным законом «Об ОСАГО», ущерб от гибели животного государству возмещается через страховую компанию, в которой застрахован автомобиль.

Отъезд с места происшествия влечет за собой нарушение статье 12.27 КоАП РФ. В результате последует административное наказание, предусматривающее лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, арест на срок до 15 суток и самостоятельное возмещение нанесенного ущерба государству.