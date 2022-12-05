Европейские бобры оккупировали земли тувинских

Крупные европейские бобры вытесняют с обжитых мест более мелких тувинских собратьев. Популяцию сибирских животных необходимо спасать, в том числе путем депортации к Байкалу, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В Туве под угрозой исчезновения оказалась популяция тувинского бобра. Долгое время это животное обитало изолированно в Азасском заповеднике. Но сейчас столкнулся с экспансией со стороны европейского бобра.

Европейский собрат более крупный и агрессивный, он быстро вытесняет аборигенов с обжитых мест. «Европейцы» буквально окружили места обитания сибирского собрата, не оставляя ему шансов: гибриды бобров выявляются все чаще.

У смешанного потомства пропадают не только особенности внешности и размера, но также меняется поведение и не в лучшую сторону: «метисы» в отличие от родителей-сибиряков безжалостно грызут хвойные деревья.

«Остановить продвижение в Сибирь европейских бобров, по данным специалистов, не представляется возможным. Зверек быстро расселяется, а регулировать его численность искусственно сложно», — прокомментировали в пресс-службе заповедника.

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Ученые предлагают переселить несколько десятков особей тувинского бобра в Прибайкалье, чтобы сохранить генетическую чистоту вида. Но сначала нужно выяснить, обитал ли раньше бобр на территории возле Байкала, так как закон запрещает акклиматизацию новых видов на берегах озера.