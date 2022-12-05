Европейские бобры оккупировали земли тувинских

Крупные европейские бобры вытесняют с обжитых мест более мелких тувинских собратьев. Популяцию сибирских животных необходимо спасать, в том числе путем депортации к Байкалу, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
В Туве под угрозой исчезновения оказалась популяция тувинского бобра. Долгое время это животное обитало изолированно в Азасском заповеднике. Но сейчас столкнулся с экспансией со стороны европейского бобра.
Европейский собрат более крупный и агрессивный, он быстро вытесняет аборигенов с обжитых мест. «Европейцы» буквально окружили места обитания сибирского собрата, не оставляя ему шансов: гибриды бобров выявляются все чаще.
У смешанного потомства пропадают не только особенности внешности и размера, но также меняется поведение и не в лучшую сторону: «метисы» в отличие от родителей-сибиряков безжалостно грызут хвойные деревья.
«Остановить продвижение в Сибирь европейских бобров, по данным специалистов, не представляется возможным. Зверек быстро расселяется, а регулировать его численность искусственно сложно», — прокомментировали в пресс-службе заповедника.
Хвост-маяк и волшебная струя: секреты жизни бобров
Ученые предлагают переселить несколько десятков особей тувинского бобра в Прибайкалье, чтобы сохранить генетическую чистоту вида. Но сначала нужно выяснить, обитал ли раньше бобр на территории возле Байкала, так как закон запрещает акклиматизацию новых видов на берегах озера.
AlhazredНу так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...
pepelmetalЭто методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
Times SquareА те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...