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Европейские бобры оккупировали земли тувинских

Источник:
Sibnet.ru
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Тувинский бобер в воде
Фото: © Дмитрий Карташов, Азасский заповедник

Крупные европейские бобры вытесняют с обжитых мест более мелких тувинских собратьев. Популяцию сибирских животных необходимо спасать, в том числе путем депортации к Байкалу, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В Туве под угрозой исчезновения оказалась популяция тувинского бобра. Долгое время это животное обитало изолированно в Азасском заповеднике. Но сейчас столкнулся с экспансией со стороны европейского бобра.

Европейский собрат более крупный и агрессивный, он быстро вытесняет аборигенов с обжитых мест. «Европейцы» буквально окружили места обитания сибирского собрата, не оставляя ему шансов: гибриды бобров выявляются все чаще.

У смешанного потомства пропадают не только особенности внешности и размера, но также меняется поведение и не в лучшую сторону: «метисы» в отличие от родителей-сибиряков безжалостно грызут хвойные деревья.

«Остановить продвижение в Сибирь европейских бобров, по данным специалистов, не представляется возможным. Зверек быстро расселяется, а регулировать его численность искусственно сложно», — прокомментировали в пресс-службе заповедника.

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Ученые предлагают переселить несколько десятков особей тувинского бобра в Прибайкалье, чтобы сохранить генетическую чистоту вида. Но сначала нужно выяснить, обитал ли раньше бобр на территории возле Байкала, так как закон запрещает акклиматизацию новых видов на берегах озера.

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Жизнь #Звери #Тува #Бурятия
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