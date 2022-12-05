НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ запланировал кросссовер на базе Vesta

Источник:
Sibnet.ru
265 1

АвтоВАЗ планирует создать высоколокализованный переднеприводный кроссовер на платформе Vesta в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года», — сказал Соколов в интервью Forbes.

По словам главы АвтоВАЗа, эта машина заинтересует аудиторию, которая покупала кроссовер Renault Duster. Сейчас производить сам Duster экономически нецелесообразно и рискованно из-за санкций, хотя соглашение с французской компанией позволяет это делать.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ обсуждает возможность сборки автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран, но конкретных будущих партнеров не назвал.

Тема: Русские машины
Дизайнер старых «Москвичей» высказался о новой модели
Глава АвтоВАЗа назвал е-Largus единственным отечественным электрокаром
Последние советские ЛиАЗы выставили на продажу
Китайские авто заменили Ford Transit
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

Times Square

Если бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.