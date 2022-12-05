АвтоВАЗ запланировал кросссовер на базе Vesta

АвтоВАЗ планирует создать высоколокализованный переднеприводный кроссовер на платформе Vesta в 2025 году, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года», — сказал Соколов в интервью Forbes.

По словам главы АвтоВАЗа, эта машина заинтересует аудиторию, которая покупала кроссовер Renault Duster. Сейчас производить сам Duster экономически нецелесообразно и рискованно из-за санкций, хотя соглашение с французской компанией позволяет это делать.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ обсуждает возможность сборки автомобилей классов C и D с партнерами из дружественных стран, но конкретных будущих партнеров не назвал.