Кремль составил список патриотичных артистов на Новый год

Администрация президента посоветовала телеканалам поддержать «патриотичных артистов» — среди них Григорий Лепс, Shaman и Полина Гагарина.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», пишет РБК со ссылкой на рекомендации Кремля по проведению новогодних мероприятий.

Среди таких певцов Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH и «Город 312»

В списке «новых» исполнителей и групп, которые рекомендуется поддержать, — бывший военкор, уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, группы «Джанго», «Наши», «Зверобой», «Послезавтра».