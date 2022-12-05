НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль составил список патриотичных артистов на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
595 4
Фото: © Sibnet.ru

Администрация президента посоветовала телеканалам поддержать «патриотичных артистов» — среди них Григорий Лепс, Shaman и Полина Гагарина.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», пишет РБК со ссылкой на рекомендации Кремля по проведению новогодних мероприятий.

Среди таких певцов Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH и «Город 312»

В списке «новых» исполнителей и групп, которые рекомендуется поддержать, — бывший военкор, уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, группы «Джанго», «Наши», «Зверобой», «Послезавтра».

Еще по теме
Вайкуле заявила, что содержала Советский Союз
Путин поздравит Героев Отечества
Покинувшим Россию напомнили пророческие слова Путина
Эдвард Сноуден принял российскую присягу
смотреть все
Политика #Россия #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
22
Россия отвергла потолок цен на нефть