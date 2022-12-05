Ученые СПбПУ разработали самообучающуюся систему кибербезопасности

Ученые Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) при поддержке Минобрнауки РФ разработали новую самообучающуюся систему кибербезопасности. Она сможет обеспечить устойчивость от всех типов сетевых атак, даже если они будут со временем совершенствоваться.

Антивирусы, файрволы и средства обнаружения вторжений неспособны самостоятельно адаптироваться к новым типам угроз и не подходят для защиты автоматизированных систем, умных домов и сложных структур под управлением ИИ. Система киберзащиты от СПбПУ лишена этих недостатков, рассказал «РИА Новостям» доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Тигран Овасапян.

«В основу самообучаемой киберзащиты легла математическая модель, впервые предложенная советским ученым Михаилом Цетлиным. Однако наша реализация задумки отличается от исходной версии тем, что система при работе может адаптироваться к изменяющимся условиям», — сообщил Овасапян.

Он дополнил, что система повышает отказоустойчивость сетевых коммуникаций и снижает потерю данных. Она была проверена на эмуляторе беспроводной сети и продемонстрировала лучшие результаты, чем классические средства защиты.

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Работы по созданию новой системы кибербезопасности еще не завершены. Ученые полагают, что она найдет применение в области интернета вещей, транспортных и авиационных сетях и в киберфизических системах.