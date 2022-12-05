«Елки 9» подвинули первенство «Сердца Пармы» в кинопрокате

Новогодний фильм «Елки 9» стал лидером проката в кинотеатрах, картина обошла по кассовым сборам «Сердце Пармы», которое было лидером девять недель.

Девятая часть «Елок» вышла без главных героев, которых ранее играли Сергей Светлаков и Иван Ургант. В целом концепция фильма осталась прежней: он состоит из нескольких новелл, события развиваются в разных уголках России.

За премьерный уикенд «Елки 9» собрали в прокате 124 миллиона рублей, сообщает портал Kinobusiness. Это больше, чем заработали в сумме остальные фильмы, которые вошли в топ-5 самых кассовых за выходные.

На втором месте среди лидеров проката «Сердце Пармы» с кассой в 19,8 миллиона рублей. На третьем месте казахский фильм «Келинжан» (16,9 миллиона). Далее идут две новинки — «На ощупь» (16,4 миллиона рублей) и «Треугольник печали» (15,1 миллиона рублей).