Появился цифровой гид по новогоднему Новосибирску

Туристический сервис RUSSPASS выпустил цифровой гид по новогоднему Новосибирску, в нем можно увидеть список всех мероприятий на новогодние каникулы в Новогодней столице России.

Новосибирск в этом году стал Новогодней столицей России. Город уже украшен к празднику.

«Присоединяйтесь к съезду Дедов Морозов, прокатитесь на самом длинном катке страны, окунитесь в атмосферу волшебства и загадайте самые сокровенные желания в сердце Сибири», — говорится в сообщении.

Сервис указал время проведения всех мероприятий. Например, 22 декабря пройдет Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске. 1 января в 17.00 в Театральном сквере состоится масштабный хоровод в новогодних костюмах.