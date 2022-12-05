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Появился цифровой гид по новогоднему Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристический сервис RUSSPASS выпустил цифровой гид по новогоднему Новосибирску, в нем можно увидеть список всех мероприятий на новогодние каникулы в Новогодней столице России.

Новосибирск в этом году стал Новогодней столицей России. Город уже украшен к празднику.

«Присоединяйтесь к съезду Дедов Морозов, прокатитесь на самом длинном катке страны, окунитесь в атмосферу волшебства и загадайте самые сокровенные желания в сердце Сибири», — говорится в сообщении.

Сервис указал время проведения всех мероприятий. Например, 22 декабря пройдет Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске. 1 января в 17.00 в Театральном сквере состоится масштабный хоровод в новогодних костюмах.

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Сибирь #Новосибирск #Город
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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

Times Square

Если бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.