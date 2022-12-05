Появился цифровой гид по новогоднему Новосибирску

Фото: © Sibnet.ru
Туристический сервис RUSSPASS выпустил цифровой гид по новогоднему Новосибирску, в нем можно увидеть список всех мероприятий на новогодние каникулы в Новогодней столице России.
Новосибирск в этом году стал Новогодней столицей России. Город уже украшен к празднику.
«Присоединяйтесь к съезду Дедов Морозов, прокатитесь на самом длинном катке страны, окунитесь в атмосферу волшебства и загадайте самые сокровенные желания в сердце Сибири», — говорится в сообщении.
Сервис указал время проведения всех мероприятий. Например, 22 декабря пройдет Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в Новосибирске. 1 января в 17.00 в Театральном сквере состоится масштабный хоровод в новогодних костюмах.
AlhazredНу так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...
pepelmetalЭто методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!
Times SquareА те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...
Times SquareЕсли бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.