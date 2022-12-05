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Вайкуле заявила, что содержала Советский Союз

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Лайма Вайкуле в эфире интервью одного из латвийских телеканалов поделилась мнением, что она содержала филармонии и весь Советский Союз своими концертами.

«Мне приходили комментарии: Россия вас создала, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски», — цитирует «КП» певицу.

По ее словам, россиянам стоит посчитать, сколько денег она принесла государству. Певица рассказала, что за выпущенную «Мелодией» пластинку, которая разошлась по СССР тиражом в 20 миллионов экземпляров и продавалась по 2-3 рубля, она получила 137 рублей.

Также она добавила, что еще одна певица — Алла Пугачева — «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала официальный представитель МИД Захарова в своем телеграм-канале, поставив к посту хештэг «содержалки».

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