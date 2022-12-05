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Макрон опроверг желание Франции уничтожить Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH / CC BY-SA 4.0

Франция и другие западные страны не добиваются уничтожения России, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Макрон в интервью каналу CBS высказал мнение, что в Москве полагают, что западные страны стремятся «уничтожить Россию», а потому испытывают «определенное негодование».

«Я не считаю, что таково наше стремление. У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал президент Франции.

Он заверил, что французы всегда уважали народ России, а у двух стран «очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения».

Макрон также рассказал, что «вел очень долгие разговоры» с главой российского государства. По словам французского президента, во время таких бесед «было явное понимание того, что россияне являются великим народом с великой историей».

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