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Судьи «Маски. Танцы» не угадали, кто прячется в Свекле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Пугало, Щетка и Свекла попали в номинацию в девятом выпуске шоу «Маска. Танцы», разоблачить решили Свеклу, но члены жюри не смогли угадать, кто скрывается под маской.

В девятом выпуске «Маски. Танцы» Пугало спасли зрители, а члены жюри оставили в проекте Щетку. Разоблачить судьям захотелось Свеклу, которая на протяжении проекта исполняла очень сексуальные танцы.

Все судью назвали разные имена артистов, стараясь угадать, кто скрывается под маской Свеклы.

Егор Дружинин сказал, что у него нет никаких предположений, поэтому пусть там будет Елена Ханга. Мария Горбань захотела увидеть актера и высказалась за Ольгу Кузьмину. По мнению Тимура Родригеса за маской Свеклы скрывается Юля Топольницкая, Клава Кока назвала Викторию Дайнеко, а Сергей Светлаков — Ольгу Серябкину.

Никто из них не угадал. Когда Свекла сняла маску, под ней оказалась актриса, бывшая героиня Comedy Woman Наталья Медведева.

«Я не понимаю, как я буду танцевать без маски, потому что у меня там такое лицо дурацкое», —пошутила актриса и состроила гримасу.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

Times Square

Если бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.