Россия не станет продавать нефть сторонникам ценового потолка

Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого стране придется сократить добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — цитирует ТАСС Новака.

«Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция неизменна, об этом говорил еще президент Российской Федерации. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», — добавил он.

По его словам, подготовлен механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. «В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовой потолок - прим. ТАСС). Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен», — сказал он.