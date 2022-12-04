Все участники шоу «Звезды в Африке 3» стали игроками «красной» команды, поэтому им пришлось бороться между собой.

Участники «красной» команды заставили Антона Филипенко надеть красную футболку, так как он остался один из «синих» и вынужден перейти в их команду. Но актер подчеркивал, что остается вне команды.

Поэтому остальные решили отправить Филипенко на испытание. С ним собрался идти актер Владимир Сычев. Филипенко удалось выкрутиться из этой ситуации, он выиграл иммунитет.

Пришлось участникам голосовать друг против друга. Мужчины решили защитить девушек. На испытание на вылет пошли друзья Владимир Сычев и Олег Верещагин.

Им нужно было выбивать мишени определенных цветов за выделенное время. Верещагин победил и остался на шоу «Звезды в Африке 3», он планирует победить в проекте.