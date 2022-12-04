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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев подготовил провокацию для обвинения России в «зверствах»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят постановочные материалы для дискредитации российских военнослужащих, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В населенных пунктах ЛНР, временно контролируемых украинскими войсками, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала работу вооруженной группы людей, снабженной фото- и видеоаппаратурой, а также спутниковыми средствами связи, сообщил ТАСС Марочко.

«Под видом журналистов они расспрашивают местное население о "зверствах" российской армии и местах стихийных захоронений гражданского населения. Когда так называемые журналисты садились в тонированный микроавтобус, местные жители увидели в нем человека, одетого в форму российского образца», — сказал ТАСС Марочко.

По его словам, все вышеперечисленное и ряд других сведений дают основания полагать, что ЦИПсО готовит ряд материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, с последующей раскруткой в информационном пространстве.

Тема: Военная операция на Украине
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Alhazred

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pepelmetal

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vad7958

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