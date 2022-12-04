Путин поздравит Героев Отечества

Президент России Владимир Путин выступит на следующей неделе в Кремле на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства на следующей неделе также проведет совещание с членами Совбеза РФ, посетит саммит Евразийского экономического союза в Бишкеке, проведет заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «Мы Вместе».

Член СПЧ Александр Брод сообщил ТАСС, что встреча Путина с Советом планируется 7 декабря в онлайн-формате. Еще одно мероприятие президентского графика — саммит ЕАЭС в Бишкеке — пройдет 9 декабря.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.