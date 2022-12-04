Российским военным передали новейшие истребители Су-35С

Авиационное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре передало Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома на Дальнем Востоке к месту несения службы, сообщает пресс-служба правительства.

За последние годы в перевооружение и модернизацию предприятий ОПК был вложен значительный объем инвестиций в рамках федеральных целевых программ, отметил вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, это позволило построить новые объекты, обновить оборудование и увеличить технологические мощности. Авиационный кластер обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание летной годности действующего парка.