Иран упразднил полицию нравов после протестов

Иран упразднил полицию нравов после масштабных акций протеста и беспорядков по всей стране, поводом для которых стала гибель Махсы Амини, заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери.

«Полиция нравов не имеет никакого отношения к судебной системе, и она была закрыта», — приводит РБК слова генпрокурора.

В сентябре в Иране начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

В полицейский участок Амини увели для «перевоспитания», там у нее, по версии властей, случился инсульт. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла. Родственники погибшей заверили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали расследовать гибель девушки.

Иранская армия сочла протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США и Израиль организаторами беспорядков.