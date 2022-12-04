НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Иран упразднил полицию нравов после протестов

Источник:
РБК
639 4
Фото: Jorn Eriksson / Attribution License

Иран упразднил полицию нравов после масштабных акций протеста и беспорядков по всей стране, поводом для которых стала гибель Махсы Амини, заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери.

«Полиция нравов не имеет никакого отношения к судебной системе, и она была закрыта», — приводит РБК слова генпрокурора.

В сентябре в Иране начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

В полицейский участок Амини увели для «перевоспитания», там у нее, по версии властей, случился инсульт. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла. Родственники погибшей заверили, что у нее не было проблем со здоровьем, и потребовали расследовать гибель девушки.

Иранская армия сочла протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США и Израиль организаторами беспорядков.

Еще по теме
Маск запустил опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
ЕС установил потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия признала обход санкций преступлением
Путин объяснил Шольцу удары по целям на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
США порадовал девятый пакет санкций против России
Обсуждение (4)
Картина дня
Россия не станет продавать нефть сторонникам ценового потолка
Киев подготовил провокацию для обвинения России в «зверствах»
Путин поздравит Героев Отечества
ЕС установил потолок цен на российскую нефть
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
21
Россия отвергла потолок цен на нефть