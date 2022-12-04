Просроченные долги россиян по кредитам достигли рекорда

Объем просроченных потребительских кредитов граждан России в октябре достиг рекордного показателя в 631 миллиард рублей.

Число выданных в октябре потребительских кредитов достигло в России максимума с января нынешнего года и составило 2,353 миллиона. Это следует из данных «Скоринг бюро».

Кредитный портфель банков также вырос до максимума. Так, в октябре количество открытых потребительских кредитов увеличилось на 1,4% — до 34,3 миллиона. При этом объем портфеля вырос на 1% — до 7,4 триллиона рублей.

Средний размер потребительского кредита упал на 30% — до 159,1 тысячи рублей. Объем выданных за один месяц потребительских кредитов снизился на 23% по сравнению с уровнем сентября — до 374,6 миллиарда рублей.