Просроченные долги россиян по кредитам достигли рекорда

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Объем просроченных потребительских кредитов граждан России в октябре достиг рекордного показателя в 631 миллиард рублей.
Число выданных в октябре потребительских кредитов достигло в России максимума с января нынешнего года и составило 2,353 миллиона. Это следует из данных «Скоринг бюро».
Кредитный портфель банков также вырос до максимума. Так, в октябре количество открытых потребительских кредитов увеличилось на 1,4% — до 34,3 миллиона. При этом объем портфеля вырос на 1% — до 7,4 триллиона рублей.
Средний размер потребительского кредита упал на 30% — до 159,1 тысячи рублей. Объем выданных за один месяц потребительских кредитов снизился на 23% по сравнению с уровнем сентября — до 374,6 миллиарда рублей.
AlhazredНу так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...
vad7958Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...
pepelmetalЭто методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!
pepelmetalПотомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!