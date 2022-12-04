Греция поставит Украине большую партию боеприпасов

Грузовики с болгарскими и польскими номерами везут в неизвестном направлении боеприпасы, полученные ими со склада НАТО, расположенного недалеко от Родиани. Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину, приводит РИА Новости сообщения местных СМИ

Жители этого района отмечают, что 20-25 грузовиков проехали к складам и обратно, а греческая полиция подтвердила перевозку боеприпасов без подробностей, пишет портал.

Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину: уже 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.

Греческие СМИ в начале июня писали, что правительство страны уже передало или собирается передать Киеву «невероятное количество» оружия и боеприпасов. Для их перевозки использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских.