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Покинувшим Россию напомнили пророческие слова Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил покинувшим страну россиянам, которые теряют свои активы за рубежом, пророческие слова президента Владимира Путина.

«Хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сказанные 20 лет назад слова оказались пророческими. Спикер Госдумы призвал развивать свою страну, помня о том, что «здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем».

Глава Минфина Антон Силуанов ранее допустил, что активы российских инвесторов, которые заморожены западными странами из-за санкций, могут обменять на заблокированные внутри России средства иностранных инвесторов.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!