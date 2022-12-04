Покинувшим Россию напомнили пророческие слова Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил покинувшим страну россиянам, которые теряют свои активы за рубежом, пророческие слова президента Владимира Путина.

«Хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сказанные 20 лет назад слова оказались пророческими. Спикер Госдумы призвал развивать свою страну, помня о том, что «здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем».

Глава Минфина Антон Силуанов ранее допустил, что активы российских инвесторов, которые заморожены западными странами из-за санкций, могут обменять на заблокированные внутри России средства иностранных инвесторов.