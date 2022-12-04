Цены на черную икру упали в России

Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России, сообщил глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

«Кардинального повышения стоимости черной икры и осетровых видов рыб в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется. Местные рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционные продукты для новогоднего стола», — сказал Маркин.

По словам

По его словам, «это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий».

Как отметил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 25 тысяч до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции - в сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка упала на 5 тысяч рублей.