Цены на черную икру упали в России

Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России, сообщил глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.
«Кардинального повышения стоимости черной икры и осетровых
видов рыб в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется.
Местные рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционные
продукты для новогоднего стола», — сказал Маркин.
По словам
По его словам, «это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий».
Как отметил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 25 тысяч до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции - в сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка упала на 5 тысяч рублей.
AlhazredНу так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...
vad7958Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...
pepelmetalЭто методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!
pepelmetalПотомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!