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Цены на черную икру упали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: wuestenigel / Attribution License

Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России, сообщил глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

«Кардинального повышения стоимости черной икры и осетровых видов рыб в Астраханской области в предновогодние дни не прогнозируется. Местные рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционные продукты для новогоднего стола», — сказал Маркин.
По словам

По его словам, «это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий».

Как отметил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 25 тысяч до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции - в сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка упала на 5 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!