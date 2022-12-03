ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют танкистов-смертников — экипажу заваривают люки и отправляют на передовую.

Тем самым исключается возможный побег украинского экипажа с поля боя, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа.

По его словам, несмотря на принимаемые командованием меры, украинские танкисты научились находить выход из подобных ситуаций. Они отворачивают башни танков назад и медленно движутся к российским позициям.

Как только они подъезжают поближе, они останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS. Разведчик уточнил, что российские техники спасли уже несколько таких экипажей.