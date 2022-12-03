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ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют танкистов-смертников — экипажу заваривают люки и отправляют на передовую.

Тем самым исключается возможный побег украинского экипажа с поля боя, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа.

По его словам, несмотря на принимаемые командованием меры, украинские танкисты научились находить выход из подобных ситуаций. Они отворачивают башни танков назад и медленно движутся к российским позициям.

Как только они подъезжают поближе, они останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS. Разведчик уточнил, что российские техники спасли уже несколько таких экипажей.

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Топ комментариев

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!

Alhazred

Да Байден такая же пешка как и Зеленский. Ты не переживай так)))