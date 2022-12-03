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Смартфоны Samsung получат тройной сканер отпечатков пальцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Phuc Khang Mobile / Public Domain Mark

Компания Samsung начнет оборудовать свои смартфоны сканерами отпечатков пальцев, способные распознавать сразу три отпечатка.

Такие сканеры уже разработаны компанией ISORG, технология получила название Organic Photo Diode. Samsung может начать использовать сканеры отпечатков пальцев нового поколения уже в 2025 году, пишет издание SamMobile.

По данным экспертов, тройной сканер отпечатков пальцев примерно в 2,5 миллиона раз надежнее обычного дактилоскопического сенсора. Кроме этого, они удобнее.

Так, после выхода экранов типа OLED 2.0 площадь для прикладывания пальцев потенциально можно расширить на весь дисплей, что значительно упростит авторизацию.

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Топ комментариев

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!

Alhazred

Да Байден такая же пешка как и Зеленский. Ты не переживай так)))