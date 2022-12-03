Смартфоны Samsung получат тройной сканер отпечатков пальцев

Компания Samsung начнет оборудовать свои смартфоны сканерами отпечатков пальцев, способные распознавать сразу три отпечатка.

Такие сканеры уже разработаны компанией ISORG, технология получила название Organic Photo Diode. Samsung может начать использовать сканеры отпечатков пальцев нового поколения уже в 2025 году, пишет издание SamMobile.

По данным экспертов, тройной сканер отпечатков пальцев примерно в 2,5 миллиона раз надежнее обычного дактилоскопического сенсора. Кроме этого, они удобнее.

Так, после выхода экранов типа OLED 2.0 площадь для прикладывания пальцев потенциально можно расширить на весь дисплей, что значительно упростит авторизацию.