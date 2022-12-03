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Вышла игра The Callisto Protocol

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.steampowered.com

На платформе Steam вышла игра The Callisto Protocol — один из самых ожидаемых хорроров 2022. Российским пользователям игра обойдется в 3465 рублей за базовую версию и 4860 рублей за версию Deluxe.

По сюжету, игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли — заключенного тюрьмы строгого режима, расположенную на одном из спутников Юпитера Каллисто. В один момент заключенные начали превращаться в кровожадных монстров, тюрьму накрыл хаос.

Чтобы выжить, протагонист должен пробиться в безопасное место, попутно раскрывая темные и тревожные тайны, спрятанные под поверхностью Каллисто. Игрокам в ходе прохождения предстоит использовать уникальное сочетание стрельбы и ближнего боя.

«С помощью атмосферы, напряжения, жестокости и ужасающих моментов беспомощности и человечности The Callisto Protocol погружает игроков в адреналиновый сюжет, где за каждым углом рыщут невообразимые ужасы», — говорится в описании игры.

Стоит отметить, что сразу после выхода игры пользователи Steam стали массово жаловаться на плохую оптимизацию игры, которая в минимальной конфигурации должна запускаться на NVIDIA GeForce GTX 1060.

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Игры #Экшены
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