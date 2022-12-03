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Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fogplay.mts.ru

Компания МТС запустила сервис Fog Play — с его помощью владельцы игровых ПК могут сдавать свои компьютеры в аренду другим геймерам за деньги. Геймерам будет доступен гейминг в 4К-разрешении при 60 FPS.

На ПК пользователя ставится специальное программное обеспечение, которое фактически делает компьютер доступным другим пользователям сервиса в удаленном режиме.

Fog Play — это фактически облачный гейминг, однако вместо собственных систем МТС использует мощные пользовательские компьютеры. При этом цену за использование своего ПК каждый участник определяет сам.

Тариф почасовой, сейчас в сервисе минимальные цены стартуют от 25 рублей за час удаленной игры через браузер. Сервис также доступен на смартфонах, где для игры понадобится установить фирменное приложение.

При этом в качестве игр для облачного гейминга МТС предлагает собственный набор, в который входят Cyberpunk 2077, Doom Eternal, God of War, Days Gone и другие проекты.

Сервис также предъявляет минимальные требования к арендуемым ПК. Так, в компьютере должна быть установлена видеокарта не слабее GeForce GTX 1070 или Radeon RX 580.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!