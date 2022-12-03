Эстония закупит американские системы HIMARS

Эстония приобретет у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму более 200 миллионов долларов. Сделка станет крупнейшей для прибалтийской страны в сфере обороны.

Глава Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии договорился о поставках с агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, пишет ERR.

Американская сторона также займется обучением и логистикой. Эстонские военные получат ракеты разного типа — их дальность стрельбы будет составлять от 70 до 300 километров.

Поставки систем ожидаются в 2024 году. Количество закупаемых РСЗО не называется, примерная стоимость одной установки у производителя — 3,5 миллиона долларов.

Реактивные системы залпового огня HIMARS состоят на вооружении армии США. Их главная особенность — в боеприпасах со спутниковым GPS-наведением, которые способны точно поражать цель на огромных расстояниях.