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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эстония закупит американские системы HIMARS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © DVIDSHUB

Эстония приобретет у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму более 200 миллионов долларов. Сделка станет крупнейшей для прибалтийской страны в сфере обороны.

Глава Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии договорился о поставках с агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, пишет ERR.

Американская сторона также займется обучением и логистикой. Эстонские военные получат ракеты разного типа — их дальность стрельбы будет составлять от 70 до 300 километров.

Поставки систем ожидаются в 2024 году. Количество закупаемых РСЗО не называется, примерная стоимость одной установки у производителя — 3,5 миллиона долларов.

Реактивные системы залпового огня HIMARS состоят на вооружении армии США. Их главная особенность — в боеприпасах со спутниковым GPS-наведением, которые способны точно поражать цель на огромных расстояниях.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!