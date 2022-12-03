Россия соберет «теневой флот» танкеров

Россия собирает «теневой флот» танкеров, который призван смягчить эффект от нефтяных санкций, следует из данных судоходных брокеров и аналитиков.

Так, российские компании приобрели более ста судов для перевозок сырой нефти, пишет Financial Times. В основном речь идет об устаревших танкерах, которым в среднем 12-15 лет.

Эксперты отмечают, что поменявшие владельцев танкеры должны были через несколько лет отправиться в металлолом. При этом не исключено, что в итоге срок их службы будет продлен.

По оценке аналитиков, для поддержания текущего объема экспорта России требуется более 240 танкеров. Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что расширение танкерного флота потребует более 16 миллиардов долларов.

страны Евросоюза и G7, а также Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Если нефть не продается по схеме ограничения цен, ее будет запрещено перевозить и страховать.