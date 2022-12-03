Samsung представила экстремально дешевый смартфон

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M04, который в максимальной комплектации стоит примерно 110 долларов. Также будет доступна упрощенная модель, у которой ценник будет ниже на 10-15%.

Galaxy M04 получил относительно старый процессор начального уровня MediaTek Helio G35, который был представлен еще летом 2020 года. При этом смартфон оснастили приличным объемом оперативной памяти — 8 ГБ.

Новинка также получила поддержку 4G LTE, двойную камеру, экран с разрешением 1600x720 пикселей и вырезом под фронтальную камеру. В качестве программной оболочки используется Android 12.

На старте продаж экстремально дешевый Galaxy M04 будет доступен только на индийском рынке, где ему предстоит конкурировать с китайскими брендами. В перспективе смартфон может выйти на глобальный рынок.