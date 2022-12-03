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Samsung представила экстремально дешевый смартфон

Источник:
GSMArena
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M04, который в максимальной комплектации стоит примерно 110 долларов. Также будет доступна упрощенная модель, у которой ценник будет ниже на 10-15%.

Galaxy M04 получил относительно старый процессор начального уровня MediaTek Helio G35, который был представлен еще летом 2020 года. При этом смартфон оснастили приличным объемом оперативной памяти — 8 ГБ.

Новинка также получила поддержку 4G LTE, двойную камеру, экран с разрешением 1600x720 пикселей и вырезом под фронтальную камеру. В качестве программной оболочки используется Android 12.

На старте продаж экстремально дешевый Galaxy M04 будет доступен только на индийском рынке, где ему предстоит конкурировать с китайскими брендами. В перспективе смартфон может выйти на глобальный рынок.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!