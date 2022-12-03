Mary Gu опоздала на концерт и отругала аэропорт Толмачево

Певица Mary Gu из-за задержки рейса опоздала на концерт в Новосибирске минимум на час, выйдя на сцену она поругала аэропорт Толмачево.

«Слишком далеко и слишком холодно», — сказала певица. Кроме этого, певица вспомнила о разнице с Москвой в четыре часа и пожаловалась, что из-за концерта ей придется перенести тренировку.

Концерт Mary Gu прошел в пятницу, 2 декабря, в лофт-парке «Подземка». Певица собрала полный танцпол поклонников. Из хитов она спела «Косички», «Не влюбляйся», «Астероид», «Пьяный романтик», «Дисней». Также артистка читала на сцене свои стихи, много шутила и общалась с залом.

Когда Mary Gu ушла со сцены, зрители начали кричать: «На бис! На бис!» Артистка вернулась к поклонникам и исполнила еще одну песню.