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Шахтер погиб при обрушении золотого рудника в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Норникель»

Обрушение породы в шахте произошло на руднике по добыче золота «Омчак» в Забайкальском крае, один рабочий оказался под завалами и погиб, сообщает региональное управление МЧС.

«На месте работает отделение военизированной горноспасательной части. Всего привлечено: 12 человек, две единицы техники», — говорилось в сообщении ведомства.

Во время обрушения на участке находились четверо рабочих, трое из них выбрались самостоятельно и не пострадали.

В ходе спасательных работ на месте обрушения породы было обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами. Причины происшествия выясняются.

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ЧП #Происшествия #Забайкалье
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