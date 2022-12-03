Шахтер погиб при обрушении золотого рудника в Забайкалье

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Обрушение породы в шахте произошло на руднике по добыче золота «Омчак» в Забайкальском крае, один рабочий оказался под завалами и погиб, сообщает региональное управление МЧС.
«На месте работает отделение военизированной горноспасательной части. Всего привлечено: 12 человек, две единицы техники», — говорилось в сообщении ведомства.
Во время обрушения на участке находились четверо рабочих, трое из них выбрались самостоятельно и не пострадали.
В ходе спасательных работ на месте обрушения породы было обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами. Причины происшествия выясняются.