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Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of the Treasury

Соединенные Штаты ожидают, что ситуация в российской экономике будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной», заявила главный экономист госдепартамента США Эмили Бланшард.

Чиновница отметила, что по «самым оптимистичным прогнозам», российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше, чем если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

По ее словам, рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса на нефть, а также от усилий российской стороны по снижению негативных последствий для экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заверил, что антироссийские санкции не нарушили макроэкономическую стабильность страны, а экономические показатели остаются устойчивыми.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки