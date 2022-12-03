Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена

Соединенные Штаты ожидают, что ситуация в российской экономике будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной», заявила главный экономист госдепартамента США Эмили Бланшард.

Чиновница отметила, что по «самым оптимистичным прогнозам», российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше, чем если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

По ее словам, рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса на нефть, а также от усилий российской стороны по снижению негативных последствий для экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заверил, что антироссийские санкции не нарушили макроэкономическую стабильность страны, а экономические показатели остаются устойчивыми.