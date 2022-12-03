Запад определил российской нефти потолок

Страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина США.

Ограничение цены на российскую нефть начнет действовать 5 декабря «или вскоре после» этой даты, отмечается в сообщении. Потолок будет касаться всей перевозимой по морю нефти российского происхождения.

Запад считает, что у России есть несколько вариантов ответа на ограничение цены нефти: продавать энергоноситель по цене ниже 60 долларов за баррель или использовать услуги компаний, которые не входят в G7.

Россия ранее заявляла, что не будет продавать нефть в страны, которые введут ограничение ее стоимости, даже если экспорт будет выгоден. Москва также подчеркивала, что установление такого потолка несет глобальные риски.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония. Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть накануне, 2 декабря.