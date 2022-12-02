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Эдвард Сноуден принял российскую присягу

Источник:
ТАСС
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Фото: © Freedom of the Press Foundation

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам адвоката, в настоящее время супруга Сноудена также подает заявление на получение российского гражданства. Ранее у пары родился ребенок, который получил гражданство России по месту рождения.

Сноуден — бывший американский спецагент. В июне 2013 года он передал СМИ секретные материалы о слежке спецслужб США и Великобритании. По данным Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов.

Вскоре бежал в Россию, где получил временное убежище — при условии, что он прекратит свою деятельность против США. К Сноудену также переехала его подруга Линдси Миллс.

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