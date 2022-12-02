НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Еврокомиссия признала обход санкций преступлением

Источник:
Sibnet.ru
196 1
Фото: © Sibnet.ru

Европейская комиссия включила нарушение санкционных мер в список преступлений против Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

«Предложение Комиссии закроет существующие правовые лазейки и в первую очередь усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», — говорится в сообщении.

Теперь физические лица, нарушившие введенные санкции против России, могут быть осуждены на 5 лет тюремного срока. Компании, обошедшие санкции ЕС против РФ, могут быть оштрафованы не менее чем на 5% от общего оборота за год.

«Обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, будет являться преступлением», — подчеркивается в документе.

Еще по теме
Путин объяснил Шольцу удары по целям на Украине
Япония не увидела условий для обсуждения мирного договора с Россией
Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины
Талибы посчитали женское образование частью чуждой культуры
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Мороз задержится в Новосибирске
Астролог предсказал перенос столицы России
Определились чемпионы танкового турнира «Игровой зачет»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России