Еврокомиссия признала обход санкций преступлением

Европейская комиссия включила нарушение санкционных мер в список преступлений против Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

«Предложение Комиссии закроет существующие правовые лазейки и в первую очередь усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», — говорится в сообщении.

Теперь физические лица, нарушившие введенные санкции против России, могут быть осуждены на 5 лет тюремного срока. Компании, обошедшие санкции ЕС против РФ, могут быть оштрафованы не менее чем на 5% от общего оборота за год.

«Обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, будет являться преступлением», — подчеркивается в документе.