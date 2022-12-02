Ледяной пляж для нерп сняли на видео

Десятки нерп на Байкале выбрались на ледяной пляж, чтобы погреться перед долгой и суровой зимой. Их отдых сняли на видео государственные инспекторы, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Ледостав на Байкале начинается с тихих безветренных бухт и заводей. Именно тут поздней осенью появляются нерпы, любящие полежать на первых льдах. Здесь они отдыхают. Для них лед — самое безопасное место, где до них не доберется медведь.

«В Забайкальском национальном парке, когда появляется первый лед, мы ежегодно наблюдаем очень большие скопления нерп», — прокомментировал представитель пресс-службы.

Обычно это происходит в районе протоки Исток, в бухтах Змеевая, Безымянная и других. Это их временные пристанища: позже льда станет больше, и нерпа уйдет в открытый Байкал.