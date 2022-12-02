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Вопрос управления: как вычислить газлайтера

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка в офисе в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru
Слово «газлайтер» прочно вошло в современную речь, особенно популярно они стало у молодых людей. Что такое газлайтинг, как проявляется и что чувствует его жертва?

«Ты что-то путаешь, я такого не говорил», «Такого не было, тебе показалось». Это одни из самых распространенных фраз, которые говорят газлайтеры.

Термин «газлайтинг» произошел от названия американского фильма «Газовый свет». В нем мужчина манипулирует женой, заставляя ее поверить в то, что она сумасшедшая. А как это проявляется в реальной жизни?

«Нет прямого насилия»

Газлайтинг — форма психологического насилия, когда агрессор создает специфические условия.

«Это всегда психоэмоциональная история, когда нет прямого насилия. Оно осуществляется косвенно, через подрыв веры человека в собственные возможности и способность здорового восприятия действительности», — объяснила декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.

Это может быть история жены, сходившей в магазин за продуктами, и положившей их в холодильник. А на следующий день женщина не может ничего найти. Муж говорит ей:

– Ты с чего взяла, что ходила в магазин?

— Но я же, вот, ходила, — оправдывается женщина.

— Ну, посмотри, здесь же нет продуктов, — уверенно заявляет муж, внушая ей, что никакого похода в магазин не было.

Мужчина прекрасно знает, что жена их купила, просто он спрятал продукты, пока женщина не видит. Это — газлайтинг. И подобные ситуации повторяются постоянно.

Разные тактики подчинения

Газлайтер может прибегать к разнообразным тактикам, не только к отрицанию действительности. Он зло насмехается над жертвой, а на обиду отвечает: «Я же пошутил! У тебя какая-то странная реакция».

В сложных ситуациях он часто перекладывает вину на жертву, даже если она вообще не причастна: «Это ты во всем виноват». Он обесценивает успехи близкого человека: «Ну и что в этом особенного?»

Газлайтером может быть как мужчина, так и женщина. И делают они это осознанно. Но зачем им это нужно?

«Это вопрос управления. Если человек перестает верить в свои силы, адекватно оценивать реальность, то он становится очень уязвим. Это для того, чтобы лишить своего партнера способности противостоять давлению и адекватно воспринимать мир, тогда человек становится полностью управляемым», — резюмировала психолог.

В итоге человек не уверен в себя, в своем мировосприятие, он вообще не может понять — здоров ли он психически. Самооценка падает почти до «ноля» и он попадает под полную власть агрессора.

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