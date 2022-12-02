Российская армия получила партию Т‑72Б3М

«Уралвагонзавод» поставил российской армии партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщила пресс-служба предприятия.

«Комплекс мероприятий по модернизации "семьдесятдвоек" разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ). Он коснулся практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности», — сообщили ТАСС в УВЗ.

Новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, уточнили на предприятии.

Как отметили в УВЗ, модернизированные Т-72Б3 также оборудованы новой системой управления огнем, которая автоматизирует процесс подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.

Т-72Б3М — модернизированная версия танка Т-72Б3, получившая новую систему прицеливания с цифровым дисплеем. Броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт». Кроме того, танк получил новую пушку калибра 125 мм повышенной живучести и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У».