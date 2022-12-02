Япония не увидела условий для обсуждения мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в нынешней ситуации не видит условий для обсуждения заключения мирного договора с Россией.
«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией», — цитирует ТАСС Кисиду.
Тем не менее, по его словам, Япония продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.
После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.
usacompА путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?
mosquito__2010Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.
AlhazredА ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?
GammiPluhДолго запрягали, все хотели дружбы и жвачки