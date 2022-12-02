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Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль в 2022 году останется самой твердой и доходной валютой мира на фоне «медвежьего» тренда на финансовых рынках — с начала года он вырос к доллару почти на 19%, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Период умеренно сильной российской валюты продлится до конца года, сказал «Российской газете» Антонов. Курс доллара в декабре будет колебаться в районе 60 рублей за доллар в пределах двух рублей в обе стороны. При повышенной волатильности границы коридора расширятся до 55-70 рублей за доллар, сказал аналитик.

Причина крепкого рубля заключается в сочетании двух факторов — профицита торгового баланса и отсутствия возможности абсорбировать излишнюю валюту на рынке в рамках бюджетного правила, приводит РБК мнение инвестиционного стратега «Алор Брокер» Павла Веревкина.

Но поскольку перезапуск этого механизма откладывается, а возобновление импорта невозможно в связи с санкционными ограничениями, то единственное, что может повлиять на рубль в декабре, — это падение экспорта, полагает эксперт.

На позициях российской валюты могут сказаться цены на нефть. По мнению аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, из-за введения частичного эмбарго Евросоюзом и потолка цен на российскую нефть курс рубля может несколько ослабнуть.

Но профицит по счету текущих операций столь огромен, что нефтяной фактор едва ли окажет существенное влияние на курс российской валюты, считает Джиоев.

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Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?