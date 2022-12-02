Новая песня Лободы «Города» вышла на русском языке

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый сингл «Города» на русском языке, но композиция не вышла на российских музыкальных площадках.

В песне «Города» Лобода спела о военной спецоперации на Украине. Певица поделилась личной историей о том, как ей было страшно, когда она находилось в другой стране, а ее близкие на родине.

«Очень скоро мы перевернем эти страницы, скоро в чистом небе будут петь птицы», — поет Лобода.

Песня вышла на четырех музыкальных площадках, среди которых нет российских: VK Music и «Яндекс.Музыки». Русские поклонники Лободы могут послушать песню «Города» на YouTube Music, поскольку другие (Spotify и Apple Musik) в России недоступны.