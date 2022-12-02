Спрос на живые елки упал в два раза

Жители России все чаще отдают предпочтение искусственным елкам из-за экономии или проживания в небольших квартирах, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«Их популярность (живых елей) среди населения год от года только падает. По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза — с 107,6 тысячи штук в 2017 году до 50 тысяч в 2021 году», — сказал Чащин в интервью ТАСС.

По его словам, это связано с растущим трендом на искусственные елки, желанием россиян сэкономить, трудностями с утилизацией живых елок, а также маленькими квартирами.

При этом стоимость заготовки самого дерева под сруб на корню не изменилась и в среднем стране колеблется от 70 до 80 рублей за штуку, отметил Чащин.