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Спрос на живые елки упал в два раза

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России все чаще отдают предпочтение искусственным елкам из-за экономии или проживания в небольших квартирах, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«Их популярность (живых елей) среди населения год от года только падает. По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза — с 107,6 тысячи штук в 2017 году до 50 тысяч в 2021 году», — сказал Чащин в интервью ТАСС.

По его словам, это связано с растущим трендом на искусственные елки, желанием россиян сэкономить, трудностями с утилизацией живых елок, а также маленькими квартирами.

При этом стоимость заготовки самого дерева под сруб на корню не изменилась и в среднем стране колеблется от 70 до 80 рублей за штуку, отметил Чащин.


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usacomp

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GammiPluh

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Nik3316

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Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?